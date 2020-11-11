"الأوقاف" بغزة تُغلق أربعة مساجد بخانيونس وتُعيد فتح مسجد بالشمال





يأتي ذلك نظرًا لاكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا)، لدى عدد من روداها.



وأوضحت الوزارة، أنها قررت إغلاق مسجدي الأمين "المصادفة" والتوبة "الجمعية" في عبسان الكبيرة، وكذلك مسجدي الوادي، وخالد بن الوليد "فياض" في القرارة بمحافظة خانيونس.



وأضافت: "كما تقرر إعادة فتح مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا بمحافظة الشمال بعد انتهاء مدة إغلاقه".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق أربعة مساجد في محافظة خانيونس، لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم الخميس الموافق 12/11/2020م.