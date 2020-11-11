"الأوقاف" بغزة تُغلق أربعة مساجد بخانيونس وتُعيد فتح مسجد بالشمال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق أربعة مساجد في محافظة خانيونس، لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم الخميس الموافق 12/11/2020م.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق أربعة مساجد في محافظة خانيونس، لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم الخميس الموافق 12/11/2020م.
يأتي ذلك نظرًا لاكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا)، لدى عدد من روداها.
وأوضحت الوزارة، أنها قررت إغلاق مسجدي الأمين "المصادفة" والتوبة "الجمعية" في عبسان الكبيرة، وكذلك مسجدي الوادي، وخالد بن الوليد "فياض" في القرارة بمحافظة خانيونس.
وأضافت: "كما تقرر إعادة فتح مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا بمحافظة الشمال بعد انتهاء مدة إغلاقه".
وأوضحت الوزارة، أنها قررت إغلاق مسجدي الأمين "المصادفة" والتوبة "الجمعية" في عبسان الكبيرة، وكذلك مسجدي الوادي، وخالد بن الوليد "فياض" في القرارة بمحافظة خانيونس.
وأضافت: "كما تقرر إعادة فتح مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا بمحافظة الشمال بعد انتهاء مدة إغلاقه".
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