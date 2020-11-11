شاهد: إسرائيل تتسلم سفينة حربية ومقاتلة "أف-35" مزودتين بمعدات اختبار متطورة
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب استلمت أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من طراز "ساعر 6".
وتعد هذه السفينة، الأكثر تطوراً، حيث أنها مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة، وفق ما نقل الموقع.
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب استلمت أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من طراز "ساعر 6".
وتعد هذه السفينة، الأكثر تطوراً، حيث أنها مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة، وفق ما نقل الموقع.
وقال: إن سفن "ساعر 6" هي الأكثر حداثة وتطورًا مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ذي صناعة إسرائيلية بأغلبيتها، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة حيث تتألف سلسلة #ساعر_6 من أربعة سفن تعرف بأسماء: ماچن، عوز، استقلال والنصر.
في سياق منفصل، قال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن طائرة مقاتلة من نوع "F-35" (أدير) مخصصة للاختبارات، حطت اليوم في مركز تجارب الطيران في قاعدة "تل نوف" الجوية.
وأضاف: أن المقاتلة الأولى من نوعها في إسرائيل، وهي مزودة بمعدات اختبار متطورة.
في سياق منفصل، قال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن طائرة مقاتلة من نوع "F-35" (أدير) مخصصة للاختبارات، حطت اليوم في مركز تجارب الطيران في قاعدة "تل نوف" الجوية.
وأضاف: أن المقاتلة الأولى من نوعها في إسرائيل، وهي مزودة بمعدات اختبار متطورة.
وأشار المتحدث إلى أنه خلال عملية الإنتاج تم تركيب معدات اختبار متطورة، من شأنها أن تساهم في بناء نظام تطوير لطائرات "F-35"، مع التركيز على الأنظمة المتطورة والأسلحة ووسائل الأخرى.
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