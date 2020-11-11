شاهد: إسرائيل تتسلم سفينة حربية ومقاتلة "أف-35" مزودتين بمعدات اختبار متطورة

وقال: إن سفن "ساعر 6" هي الأكثر حداثة وتطورًا مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ذي صناعة إسرائيلية بأغلبيتها، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة حيث تتألف سلسلة #ساعر_6 من أربعة سفن تعرف بأسماء: ماچن، عوز، استقلال والنصر.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال عملية الإنتاج تم تركيب معدات اختبار متطورة، من شأنها أن تساهم في بناء نظام تطوير لطائرات "F-35"، مع التركيز على الأنظمة المتطورة والأسلحة ووسائل الأخرى.































في سياق منفصل، قال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن طائرة مقاتلة من نوع "F-35" (أدير) مخصصة للاختبارات، حطت اليوم في مركز تجارب الطيران في قاعدة "تل نوف" الجوية.وأضاف: أن المقاتلة الأولى من نوعها في إسرائيل، وهي مزودة بمعدات اختبار متطورة.