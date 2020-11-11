دولي

نتنياهو يبرم اتفاقاً مع شركة "فايزر" لجلب لقاحات فيروس (كورونا) لإسرائيل

نتنياهو يبرم اتفاقاً مع شركة "فايزر" لجلب لقاحات فيروس (كورونا) لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء: إنه "يعمل باستمرار على جلب اللقاحات لإسرائيل".

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه يحمل بشرى هامة للإسرائيليين، مضيفاً أنه أنهى مكالمة مع ألبرت بورله، المدير العام لشركة "فايزر" التي أعلنت أول أمس أنها طورت لقاحا ضد فيروس (كورونا) تصل فعاليته إلى 90%.

وتابع نتنياهو: أن "كل دول العالم تريد أن تحصل على أدوية هذه الشركة، ونحن نجري معها مفاوضات". 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إنه بعد هذه المكالمة التي كانت موضوعية وعملية جداً فهو على قناعة بأن إسرائيل ستستكمل العقد مع شركة فايزر"، وهذه هي بشرى هامة جداً بالنسبة لجلب لقاحات كثيرة"، وفق تعبيره.

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