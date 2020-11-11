نتنياهو يبرم اتفاقاً مع شركة "فايزر" لجلب لقاحات فيروس (كورونا) لإسرائيل





وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه يحمل بشرى هامة للإسرائيليين، مضيفاً أنه أنهى مكالمة مع ألبرت بورله، المدير العام لشركة "فايزر" التي أعلنت أول أمس أنها طورت لقاحا ضد فيروس (كورونا) تصل فعاليته إلى 90%.



وتابع نتنياهو: أن "كل دول العالم تريد أن تحصل على أدوية هذه الشركة، ونحن نجري معها مفاوضات".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إنه بعد هذه المكالمة التي كانت موضوعية وعملية جداً فهو على قناعة بأن إسرائيل ستستكمل العقد مع شركة فايزر"، وهذه هي بشرى هامة جداً بالنسبة لجلب لقاحات كثيرة"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء: إنه "يعمل باستمرار على جلب اللقاحات لإسرائيل".