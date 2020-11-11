بيت لحم: قرار إبغلاق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مدرستين وشعب صفية، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مديرية التربية والتعليم قررت إغلاق مدرستي الوفاء الأساسية للإناث في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اصابة معلمتين، وبنات الخلفاء الراشدين الأساسية في بلدة الدوحة غربا، بسب إصابة معلمتين، وذلك ليوم غد الخميس، وشعبتي التاسع و12 أدبي في مدرسة بنات الخضر الثانوية، ليوم غد، بعد إصابة طالبتين.



وأضافت المديرية: أن هذا الإجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشاره.