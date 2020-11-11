ملك البحرين يعين نجله الأمير سلمان بن حمد رئيساً لمجلس الوزراء

الشيخ سلمان بن حمد

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد الأمير، سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى (مايو كلينك) بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد الديوان الملكي، ان مراسم الدفن، ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وستقتصر المراسم على عدد محدد من الأقارب، لافتاً إلى أن العاهل البحريني، أمر بإعلان الحداد الرسمي لمدة أسبوع، مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.