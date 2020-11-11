طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة















رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأربعاء، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.وكانت اللجنة، أعلنت تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة، خلال الدورة الأولى من اليوم الأربعاء.