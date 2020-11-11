بريطانيا تسجل الحصيلة الأعلى بوفيات فيروس (كورونا) منذ مايو الماضي





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، 595 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعاً من 20412 يوم أمس الثلاثاء.



وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال أمس الثلاثاء: إن الحكومة طلبت من هيئة الصحة الوطنية، أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس (كورونا)، اعتباراً من بداية كانون الأول/ديسمبر.



وأشار إلى أن "نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت"، حيث أن "الأولوية ستكون للشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، تسجيل حصيلة هي الأعلى، بحالات الوفاة بفيروس (كورونا)، منذ آيار/ مايو الماضي.