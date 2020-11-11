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الجزائر: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الجزائر اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)، منذ بدء تفشي الجائحة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 840 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 64286.

في السياق، قال عضو اللجنة العلمية، رياض مهياوي: إن سبب ارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ يعود إلى التجمعات بشكل عام والتجمعات العائلية بشكل خاص، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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