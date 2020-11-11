قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 15 إصابة من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 15 إصابة من المخالطين.
ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة في مدينة قلقيلية بواقع 12 إصابة، و"رأس عطيه" بواقع إصابتين، و"باقة الحطب"، إصابة واحدة.
وسجلت المحافظة تعافي حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 11/11/2020 هي 136 إصابة نشطة.
وسجلت المحافظة تعافي حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 11/11/2020 هي 136 إصابة نشطة.
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