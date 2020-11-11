الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 81 حالة وفاة و5419 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1.467 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 126.405.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الأربعاء، تسجيل أرقام مرتفعة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).