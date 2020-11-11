مصر تصدر بيانا بعد الهجوم في جدة السعودية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة السعودية، مستهدفا بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.



وأعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وشددت على دهشتها البالغة لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وأكدت وقوفها بجانب السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان قد وقع هجوم في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت (رويترز).



وأشارت (رويترز) إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت:



"تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".