الجيش المصري يتوصل لاستراتيجية لمواجهة التدخل العسكري في ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن عقد ندوة استراتيجية عسكرية لايجاد أنسب الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي والإقليمي.



وقالت: "إن هيئة البحوث العسكرية نظمت الندوة الاستراتيجية للعام البحثي 2020 ، تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لمجابهة تهديدات التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن القومي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد رئيس هيئة البحوث العسكرية المصرية، أن العلاقات المصرية الليبية ليست فقط مجرد علاقات جوار جغرافى وإنما هي علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى مختلف العصور.



وأشار إلى أن هيئة البحوث العسكرية توصلت إلى مقترح استراتيجية قومية تجابه التحديات الناتجة عن التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية.