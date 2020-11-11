شؤون فلسطينية

غوتيريش: عريقات كرس حياته من أجل الكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين

غوتيريش: عريقات كرس حياته من أجل الكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه لوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المناضل الكبير صائب عريقات.

وقال غوتيريش في بيان له، اليوم الأربعاء: "إن عريقات كرس حياته من أجل السعي السلمي للعدالة والكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين، وفي تقرير المصير والسيادة وإقامة دولتهم"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ان الوقت قد حان الآن لمواصلة عمل الدكتور عريقات الحاسم، وإنهاء الصراع الذي أثر بشكل مأساوي على حياة الكثيرين.

وجدد التزامه والتزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود المبذولة للجمع بين الأطراف، بهدف التوصل إلى حل عادل ومستدام، طال انتظاره، يقوم على دولتين، تعيش فيهما إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب، في سلام وأمن.

وتقدم غوتيريش نيابة عن الأمم المتحدة، بأحر التعازي للرئيس محمود عباس ولأسرة عريقات، ولشعبنا الفلسطيني، والعديد من أصدقائه وأنصاره في جميع أنحاء العالم.

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