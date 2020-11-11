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(رويترز): وقوع هجوم بمدينة جدة السعودية وإصابة عدد من الأشخاص

(رويترز): وقوع هجوم بمدينة جدة السعودية وإصابة عدد من الأشخاص
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن هجوماً وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت (رويترز).

وأشارت الوكالة إلى أن الخارجية الفرنسية، دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان، وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".

وأفادت وكالة (فرانس برس) وفقاً لوزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوماً بعبوة ناسفة، وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

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