رأفت ينعى الأسير أبو وعر ويُطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، الشهيد الأسير البطل كمال ابو وعر، الذي استشهد أمس الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير مع المرض نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء.



وقال في بيان له، اليوم الأربعاء: "إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، تتعمد ارتكاب الجرائم بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي أفضى إلى موت "226" أسير منذ العام 1967 في سجون الاحتلال في مخالفة صارخة للمادة (13) من اتفاقية جنيف للعام1949".



ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يومياً يقوم باعتقال المواطنين من أبناء شعبنا من سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغ عدد الأسرى الآن قرابة 4500 أسير بينهم ما يزيد عن 350 أسيرًا معتقلاً إدارياً.



وطالب رأفت المؤسسات الدولية وذات الشأن بحقوق الإنسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى التدخل من أجل إنقاذ حياة مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب استشهاد العديد منهم، والعمل على تقديم قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إلى المحاكم الدولية.