الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل بمساكن جنوب الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم عدة مساكن، ووقف العمل بأخرى، شرق يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد لعمور: إن قوات الاحتلال، سلمت 5 إخطارات في خربتي التواني، والركيز شرق يطا، استهدفت غرفاً سكنية وآباراً لجمع المياه، مملوكة للمواطنين محمد عيسى ربعي، وأشرف وفضل العمور.



وأوضح العمور، أن قوات الاحتلال، جابت خرب شرق يطا، وقامت بتصوير مساكن المواطنين، وسط مخاوف الأهالي من عمليات هدم وتشريد تستهدفهم.



ويذكر، أن قوات الاحتلال، سلمت عدة إخطارات خلال الأسبوع الماضي في المنطقة، وهدمت عدداً من المساكن بدعوى البناء غير المرخص، ولصالح المشاريع التوسعية الاستيطانية.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبحسب التقرير، هدمت قوات الاحتلال (16) منزلاً منها (9) منازل بالقدس خلال الشهر، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.



وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (32) منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (20) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام.



وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.