شؤون فلسطينية

إصابات بين المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل والبيرة وقلقيلية

إصابات بين المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل والبيرة وقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، برصاص الاحتلال والاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مدن الخليل والبيرة وقلقيلية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن عدداً من الشبان، أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال، خلال المواجهات، كما أطلقوا الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت على الشبان، الذين ردوا برشق قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا إطارات السيارات، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بالاختناق، تمت معالجتها ميدانياً، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

إلى مدينة رام الله والبيرة، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت، ظهر اليوم الأربعاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب الشبان، في أعقاب وصول مسيرة في إطار فعاليات إحياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

في السياق، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار تجاه شاب غرب قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، قرب مستوطنة "أورانيت" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب في العشرينات من العمر، وأصابته برصاصتين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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