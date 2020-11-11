جامعة الأزهر بغزة تحيي الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد القائد ياسر عرفات







رام الله - دنيا الوطننظمت جامعة الأزهر- غزة، حفلاً لإحياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد الرمز ياسر عرفات، وذلك بقاعة المرحوم الدكتور هاني الشوا بالحرم الشرقي للجامعة.وحضر الاحتفال الدكتور خليل أبو فول، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور على النجار عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، والأستاذ الدكتور جهاد أبو طويلة، عميد كلية الدراسات المتوسطة، وأمين سر المكتب الحركي المركزي بالجامعة وأعضاء المكتب، ورئيس وأعضاء نقابة العاملين، ورئيس وأعضاء حركة الشبيبة الفتحاوية بالجامعة.وافتتح الحفل بقراءة الفاتحة على روح المرحوم الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي وافته المنية بالأمس، ثم بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلاها الأستاذ الشيخ إبراهيم أبو جلمبو، مقرئ الجامعة.وتخلل الحفل كلمات مؤثرة في هذه الذكرى، عددت مناقب الشهيد الرمز ياسر عرفات، وأكدت على حتمية السير على خطى الشهيد، والالتزام بقرارات القيادة الفلسطينية الحكيمة، ممثلة بقرارات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والذي يخوض معركة التمسك بالثوابت، متحدياً كل الضغوط لتمرير (صفقة القرن) المشؤومة، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية.وقد ألقى التيان كلمة الجامعة، تلاه كلمة مجلس الأمناء التي ألقاها أبو فول، وألقى النجار، كلمة المعاهد الأزهرية، فيم اختتم الحفل بكلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي ألقاها الدكتور ساهر الوليد، أمين سر المكتب الحركي المركزي بالجامعة.وعرضت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، فيلماً قصيراً من إعدادها حول حياة ومناقب الشهيد الرمز ياسر عرفات، جمع بين إبداعات فنان الثورة المرحوم الشاعر عبد الله حداد، وشاعر القضية المرحوم الشاعر محمود درويش.ويذكر، أن هذه الاحتفالية نظمت بحضور اقتصر على هيئات الجامعة الرئيسية، مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).