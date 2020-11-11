حريات ينعى الأسير كمال أبو وعر ويُطالب بتسليم جثمانه لذويه فوراً

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رام الله - دنيا الوطن

نعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الشهيد كمال أبو وعر، وتقدم من عائلته ومن الحركة الأسيرة ومن أبناء شعبنا بأحر التعازي، وحمّل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن سياسة الإهمال الطبي وانعدام الفحوصات الطبية والدورية للأسرى، ويطالب فوراً بتسليم جثمانه لعائلته لدفنه وفق الأعراف والتقاليد الدينية والوطنية.



الأسير الشهيد كمال نجيب أمين أبو وعر ولد بتاريخ 24/7/1974 في دولة الكويت، وأكمل المرحلة الابتدائية والثانوية فيها، عاد إلى البلاد وأكمل تعليمه الثانوي، حيث انضم لقوات حرس الرئاسة، وانخرط في صفوف انتفاضة الأقصى، وأصبح مطلوباً لسلطات الاحتلال مدة 3 سنوات.



واعتقل في بلدة قباطية بتاريخ 15/1/2003، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 6 مؤبدات و50 عاماً.



وعانى الأسير كمال أبو وعر من ورم في الحنجرة، وتم نقله إلى مستشفى العفولة لأخذ خزعة، وتبين أنه يعاني من سرطان في الحنجرة والأحبال الصوتية وتم نقله لجلسات علاج إشعاعي في مستشفى "رمبام" بحيفا وهو مقيد اليدين في السرير ومحاصر بعدة جنود.



وأخذت حالته الصحية بالتدهور، وبدأ يفقد الوزن بشكل

ملحوظ، كما عانى من بحة وتضخم في الأوتار الصوتية و ديسك في الظهر وفائض في دهنيات الدم، وأجريت له عملية زراعة أنبوب بلاستيكي في الرقبة لمساعدته على التنفس، وأنبوب آخر موصول بالمعدة لمساعدته على تناول الطعام.



وأكد التقرير الطبي الذي حصل عليه حريات أن التشخيص المبكر له كان من الممكن أن يكشف عن مرضه في وقت مبكر، حيث أصيب كمال بفيروس (كورونا)، قبل عدة أشهر وتم وضعه في العزل أثناء الإصابة.



وأدت سياسة الإهمال الطبي إلى وفاة 71 أسيراً داخل السجون منذ عام 1967، أربعة منهم منذ مطلع العام 2020، وهم: نور البرغوثي، سعدي الغرابلي، داوود الخطيب، كمال أبو وعر، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226، ثمانية منهم ما زالت دولة الاحتلال تحتجز جثامينهم وهم :الشهداء أنيس دولة، عزيز عويسات، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح، محمد حريز، سعدي الغرابلي، داوود الخطيب.



وتعتبر السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد بوضوح مدى استهتار مصلحة السجون الإسرائيلية وطواقمها الطبية بحقوق الأسير الفلسطيني وانتهاكها لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، بدءا من القانون العنصري الذي سنه الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 26/12/2018 والذي ينظر إطلاق سراح الأسرى المرضى مطلقاً بذريعة مقاومتهم للاحتلال ووصمهم بالإرهاب، وباحتجاز جثامين الأسرى المرضى الذين يستشهدون داخل السجون بسبب الإهمال الطبي.



وحذر مركز (حريات)، والعديد من المؤسسات من الخطر الذي يواجه الأسرى في السجون، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المرضى وكبار السن والأطفال والنساء بسبب الخطر المباشر عليهم، ومن أجل تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، إلا أن العكس تماماً حدث، فمنذ شهر تشرين الثاني تجاوز عدد الإصابات في سجن جلبوع المئة إصابة.



ودعا (حريات)، المجتمع الدولي والرأي العام العالمي للانتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال باعتبارهم أسرى حرية، ناضلوا من أجل حرية شعبهم واستقلاله والخروج عن صمته في إدانة هذه الجريمة المتواصلة والمتكررة في إعدام الأسرى المرضى وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ورفق إطلاق سراحهم، والضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الأسرى المرضى الذين ترتكب بحقهم وحق عائلاتهم جريمة حرب آخرى.



كما دعا جماهير شعبنا ومؤسساته الوطنية إلى تشييع جثمان الشهيد كمال بجنازات رمزية حاشدة رداً على احتجاز جثمانه وجثامين الشهداء الآخرين.