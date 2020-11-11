مجدلاني يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

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رام الله - دنيا الوطن

وضع الأمين لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إكليل زهور على ضريح الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات في الذكرى الـ 16 لاستشهاده، باسم اللجنة المركزية للجبهة.



وقال مجدلاني: "إننا في ذكرى القائد الوطني الفلسطيني الكبير نقف لتجديد العهد لهذا القائد ولكل شهداء فلسطين الذي نفتخر بهم جميعاً وسنواصل مسيرة التحرير حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة والاستقلال وعاصمتها القدس".



وتابع: "إن الوفاء للشهداء يتطلب من الجميع توحيد الجهود والطاقات وتغليب المصلحة الوطنية العليا ليتمكن شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية من مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وتهدد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني".



وأشار إلى أن القائد الشهيد أبو عمار، الذي استطاع أن ينقل قضية شعبنا إلى كافة المحافل الدولية، سيبقى خالداً فينا، وأن الوفاء لذكراه ولذكرى شهداء الثورة الفلسطينية وخصوصا في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أبناء شعبنا يتطلب الوحدة الوطنية والالتفاف خلف منظمة التحرير الفلسطيني والقرار الوطني الفلسطيني المستقل.



وجدد باسم اللجنة المركزية، العهد للشهيد الرمز عرفات على مواصلة النضال، والمضي قدماً حتى تحقيق الأهداف الوطنية التي قضى من أجلها، وكل شهداء شعبنا.