ترامب في فيديو "غريب".. هل حطم محتويات المكتب البيضاوي؟





رام الله - دنيا الوطنبعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه جو بايدن، الأسبوع الماضي، تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع شريط فيديو، يزعم أنه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه غضباً من النتيجة.لكن منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة (فرانس برس) أكدت أن الفيديو مفبرك، وليس له أي أساس من الصحة.وقالت منصة "في ميزان فرانس برس"، إن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بث عام 2017.ويظهر في الفيديو شخص، يبدو أنه ترامب، يحمل عصا بيسبول، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.وقد جاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأميركية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".وحظي المقطع بآلاف المشاركات على موقع (فيسبوك)، تزامناً مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ورفض ترامب الإقرار بالخسارة، مصراً أن الانتخابات، شهدت تزويراً.لكن الفيديو ليس حقيقياً ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة (كوميدي سنترال) الأميركية قبل 3 أعوام.ويحمل البرنامج اسم (The President Show) وقد عرض عام 2017، مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، مع مبتكر البرنامج الممثل أنتوني أتامانويك، الذي جسد دور ترامب.