الاحتلال يهدم بناية قيد الإنشاء في حي الطور

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية قيد الإنشاء في حي الطور شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال، هدمت بناية سكنية قيد الإنشاء للمقدسي أحمد أبو الهوى، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن أبو الهوى وزوجته وابنه، بعد الاعتداء عليهم، أثناء تصديهم لمحاولة الهدم.



وتأتي عمليات هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في إطار التمهيد لتنفيذ مشاريع استيطانية ومشاريع الضم؛ للسيطرة على أراضي القدس المحتلة، بالإضافة إلى الأغوار، وأكثر من 40% من أراضي الضفة الغربية.



وكانت قد كشفت ما تسمى بـ"لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني التابعة لحكومة الاحتلال، أنه سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء الوحدات الاستيطانية، ضمن الخطة ٢٣١٨٥/a، في غضون أسابيع.



ومن شأن المشروع الاستيطاني الجديد حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بشكلٍ كامل، وأن يطوّق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبحسب التقرير، هدمت قوات الاحتلال (16) منزلاً منها (9) منازل بالقدس خلال الشهر، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.



وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (32) منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (20) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام.



وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.