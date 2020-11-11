الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن القيادة الفلسطينية، مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".





جاء ذلك، تعقيباً على تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها: إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات بدون أعذار"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن