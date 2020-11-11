شاهد: جثمان الدكتور صائب عريقات يُوارى الثرى في محافظة أريحا













رام الله - دنيا الوطنووري جثمان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثرى، بعض ظهر اليوم الأربعاء، في مقبرة محافظة أريحا، بحضور عدد غفير من جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة أريحا، وشخصيات قيادية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية، قد ألقيا نظرة الوداع على جثمان عريقات، في مدينة رام الله، قبل أن يتوجه الجثمان إلى محافظة أريحا، ليصلى عليه في المسجد، ويوارى الثرى في مقبرة محافظة أريحا.وكان الدكتور عريقات، قد توفي أمس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في مستشفى (هداسا عين كارم)، ليتم نقل جثمانه بنفس اليوم إلى المستشفى الاستشاري برام الله.