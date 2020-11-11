رضوان: نترحم على روح الشهيد ياسر عرفات ونحتاج للروح الوحدوية التي جسدها

قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد أبو عمار، نترحم على روحه الكريمة، ونؤكد اليوم على حاجتنا لهذه الروح الوحدوية التى جسدها أبو عمار، كما جسد الشهيد الإمام أحمد الياسين، حيث كان التواصل المباشر بينهما حتى في ظل الخلاف السياسي، بموضوع اوسلو.





وأكد رضوان في تصريحات صحفية له، أن أبو عمار الذي رفض التنازل عن القدس، ودعم المقاومة الفلسطينية، لأجل ذلك حوصر في المقاطعة، وتم سمه واغتياله من قبل الاحتلال الاسرائيلي.





وقال: "أبو عمار الذي حافظ على الوحدة الوطنية ما أحوجنا اليوم لأجل الوفاء لروح الشهيد الإمام أحمد الياسين والوفاء لروح القائد أبو عمار من تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تجابه القضية الفلسطينية".





وأضاف: لا شك أننا اختلفنا واتفقنا مع أبا عمار، لكننا نؤكد على أنه أصبح رمزاً للقضية الفلسطينية، ورفض التنازل عن القدس، ورفض التنازل عن فلسطين، ودعم المقاومه الفلسطينية.





وختم رضوان كلمته، بالتأكيد على أن الوفاء لروح الشهيد أبو عمار، والشهيد الإمام أحمد الياسين، هو السير على درب الوحدة الوطنية؛ لمجابهة (صفقه القرن) وضم الأراضي والهرولة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.





















رام الله - دنيا الوطن