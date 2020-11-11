شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة التي نشرتها الوزارة، فقد ارتفع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) إلى 9231 إصابة.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة التي نشرتها الوزارة، فقد ارتفع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) إلى 9231 إصابة.
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