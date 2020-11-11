دولي

انتشال أربع جثث لقوا حتفهم باصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية بالمتوسط

انتشال أربع جثث لقوا حتفهم باصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية بالمتوسط
رام الله - دنيا الوطن
تم انتشال أربع جثث، من أصل خمسة أشخاص، لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي، بناقلة يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية، بأن ناقلة ترفع العلم اليوناني، اصطدمت بقارب صيد تركي على بعد 15 ميلاً بحرياً من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا. 

وذكرت (خبر ترك)، أن قارب الصيد كان يقل خمسة صيادين، لم يتم العثور عليهم.

وأضافت، أن الحادث وقع الليلة الماضية، وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوباً، وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني، وعلى الفور، نظمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.

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