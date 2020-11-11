بوغدانوف: لا نستبعد تغيرات إيجابية بالشرق الأوسط مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن تشهد عملية السلام في الشرق الأوسط، تغيرات إيجابية مع العودة المحتملة لـ"مفاوضين مخضرمين" إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.



وقال بوغدانوف اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة (نوفوستي): "الآن سيتم على ما يبدو تشكيل فريق جديد من المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملفات الشرق الأوسط. أعتقد أننا ربما نعرف الكثيرين منهم من عملهم في الإدارات السابقة، وخاصة في الإدارات الديمقراطية للرئيسين السابقين كلينتون وأوباما".



لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن تشهد عملية السلام في الشرق الأوسط تغيرات إيجابية مع العودة المحتملة لـ"مفاوضين مخضرمين" إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.



وقال بوغدانوف اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة "نوفوستي: "الآن سيتم على ما يبدو تشكيل فريق جديد من المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملفات الشرق الأوسط. أعتقد أننا ربما نعرف الكثيرين منهم من عملهم في الإدارات السابقة، وخاصة في الإدارات الديمقراطية للرئيسين السابقين كلينتون وأوباما".