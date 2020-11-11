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شؤون فلسطينية

جريمة وقعت منذ 12عامًا.. الحكم غيابياً بالإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن "جبر أبو عربيان"

جريمة وقعت منذ 12عامًا.. الحكم غيابياً بالإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن "جبر أبو عربيان"
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية دير البلح، اليوم، حكمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، على مواطنين أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن (جبر أحمد أبو عربيان).

ودانت هيئة المحكمة المدان (م/ ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور جبر أحمد أبو عربيان، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

 وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم  كمتهم فار من وجه العدالة.

وكان المتهم قد قتل قصداً المجني عليه جبر أحمد أبو عربيان بتاريخ (17/09/2008) بأن أعد العدة لقتله آلة حادة (شبرية) وما أن أظفر به أمام محل للحلاقة في منطقة النصيرات طعنه عدة طعنات نافذة في صدره وتحت كتفه وظهره، مما تسبب له بنزيف دموي بالصدر وتمزق بالأحشاء على إثره فارق الحياة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة والتي حدثت في عام (2008) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

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