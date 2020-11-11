حماس تُعلّق على قرار (أونروا) بدفع جزء من مرتبات 28 ألف موظف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس): إنها تنظر بخطورة بالغة، لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي أعلن عنه المفوض العام السيد فيليب لازاريني، بدفع جزء من مرتبات حوالي 28 ألف موظف في الأقاليم الخمسة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد يتمدد القرار إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر.



ووفق بيان الحركة، فقد اعتبرت حماس، أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية جداً على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، تحت رعاية (أونروا)، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث يجتاح وباء (كورونا) المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من 14عاماً.



وقالت حماس: إن هذه الأزمة المالية المصطنعة لأسباب سياسية، تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئي وتصفية عمل المؤسسة، ولا يجوز بأي شكل أن تحل على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.



وأضافت: "يتحمل المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي، بالعودة والتعويض".



وختمت حركة (حماس) بياتها بالقول: "نؤكد بهذه المناسبة أن ملف اللاجئين، يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف، ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين، وعليه لا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية، التي كفلت لهم عيشاً كريماً حتى حتى العودة لديارهم التي هجروا منها".