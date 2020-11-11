مركز فلسطين: الشهيد أبو وعر تعرض لجريمة قتل منظمة بإهمال علاجه عمداً



وحمَّل الأشقر، سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو وعر، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، مشيراً الى انه حذر قبل عدة شهور من امكانيه استشهاده نتيجة

الإهمال الذى يتعرض له في سجون الاحتلال، مما يدلل على تعرضه لجريمة قتل متعمدة من قبل الاحتلال.



وأوضح، أن الشهيد الأسير كمال نجيب أبو وعر كان اعتقل بتاريخ 17/1/2003، بعد مطاردة استمرت لثلاث سنوات، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، استمر لأكثر من 100 يوم، وحكم

عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، بتهمة قتل عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، وقد أصيب خلال فترة اعتقاله بسرطان الحلق والأوتار الصوتية بالإضافة إلى تكسّر صفائح الدم.



وحذر من أن قائمة الحركة الأسيرة، ستستمر في الارتفاع، وسيبقى شبح الموت يختطف الأسرى نتيجة سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، ووجود العشرات من الأسرى المرضى بحالة صحية سيئة، بينهم 150 حالة مرضية مصنفة خطرة، إضافة لخطر فيروس (كورونا)، الذي أصاب 129 أسيراً حتى الان ويشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى.



وطالب الأشقر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة؛ للنظر في ظروف استشهاد الأسير أبو وعر، وكافة الأسرى الذين ارتقوا خلف القضبان وخارجها، والضغط على الاحتلال لوقف حالة القتل البطيء، التي يمارسها بحق الأسرى. هروفيه) حيث أعلن عن استشهاده بعد عصر اليوم بعد 17 عاماً قضاها في سجون الاحتلال ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 226 شهيداً.

رام الله - دنيا الوطناتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الاحتلال بارتكاب جريمة منظمة، بقتل الأسير كمال أبو وعر، بإهمال علاجه بشكل متعمد، رغم خطورة حالته الصحية خلال العامين الأخيرين.وقال الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين: "إن الأسير أبو وعر عانى من مرض السرطان في الحنجرة منذ بدايةالعام الماضي، وتراجعت صحته بشكل متسارع نتيجة عدم تلقي إي علاج مناسب، كما رفض الاحتلال اطلاق سراحه رغم العشرات من النداءات التي وجهت له وخاصة بعد اصابته بمرض(كورونا) في تموز/ يوليو الماضي.وأضاف: إن إهمال علاج الأسير أبو وعر أدى لتراجع خطير على وضعه الصحي خلال الشهور الأخيرة، وأصيب بورم سرطاني جديد في الحنجرة أفقده القدرة على الكلام وتناول الطعام مما اضطر أطباء الاحتلال لزراعة أنبوب خاص في المعدة لتغذيته من خلاله، وأصبح يتواصل مع رفاقه والمحامين عبر الكتابة بعد أن فقدَ القدرة على الكلام.وأشار إلى أن الأسير أبو وعر تنقل بين مستشفيات الاحتلال شكلياً ولم يقدم له إي علاج حقيقي، وقد قرر له الأطباء علاج إشعاعي جديد قد يستغرق ستة شهور إضافة الى ضرورة اجراء عملية جراحية عاجله، وقد ماطل الاحتلال كثيراً قبل اجراء اول جلسة للكيماوي له خلال الشهر الماضي، والذي أصيب بعدها بتدهور على صحته.وبين أن الأسير أبو وعر تعرض صباح أمس الثلاثاء لانتكاسة صحية جديدة نقل على إثرها بشكل عاجل إلى مستشفى (اساف