الرئيس عباس يُلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

ألقى الرئيس محمود عباس، وأعضاء القيادة الفلسطينية، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.



وبدأت قبل قليل، مراسم تشييع جثمان عريقات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسيتم نقله إلى محافظة أريحا ظهرًا، ليتم الصلاة عليه وموارته الثرى.



وتوفي صائب عريقات، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس (كورونا)، عن عمر ناهز 65 عاماً.