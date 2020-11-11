إسرائيل تُوجه تحذيراً للجهاد: تنفيذ هجمات "انتقامية" سيؤدي لاستئناف سياسة الاغتيالات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (نيوز العبري1)، بأن إسرائيل وجهت، صباح اليوم الأربعاء، تحذيراً لحركة الجهاد الإسلامي، عبر المخابرات المصرية، مفاده بأن تنفيذ هجمات "انتقامة" سيؤدي إلى استئناف سياسة الاغتيالات لكبار قادة (حماس) و(الجهاد).



من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي، عزز صباح اليوم الأربعاء، نظام الدفاع الجوي على الحدود المحاذية مع قطاع غزة، تحسباً من إطلاق الصواريخ.



وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية، بأنه سيتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الذكرى الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مواجهات في الضفة الغربية، في أعقاب تشييع جثمان الدكتور صائب عريقات.