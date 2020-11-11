الحركة الأسيرة تُعقب على استشهاد الأسير كمال أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

زفت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، إلى أبناء شعبنا العظيم، الشهيد البطل القائد كمال أبو وعر، ابن كتائب شهداء الأقصى، الذي ارتقى شهيداً، جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون، الذراع الأمني للحكومة الإسرائيلية، التي يترأسها المجرم النازي الجديد، بنيامين نتنياهو.



كمال أبو وعر، الفدائي الذي لقن الاحتلال دروساً في المقاومة، وكان أحد أهم صائدي المستوطنين على الطرق الالتفافية، كما أنه قتل أكثر حاقد في مستوطنة (إيتمار) وقتل أحد ضباط جيش الاحتلال في قبر يوسف عليه السلام في مدينة نابلس.



وفارق الأسير كمال أبو وعر الحياة، وارتقى إلى ربه شهيداً، وهو مكبل اليدين والقدمين أمام أنظار السجانين الحاقدين، الذين يتلذذون ويتغذون على عذابات ووجع وآهات الأسرى، وأمام الطواقم الطبية، التي هي جزء من هذه المؤسسة الأمنية الحاقدة، إننا في الحركة الأسيرة لنحمل حكومة الاحتلال ومصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد وقتل كمال أبو وعر.



وانضم أبو وعر إلى كوكبة شهداء الحركة الأسيرة، إلى إخوانه بسام السايح، سامي أبو دياك، نصار طقاطقة، وداوود الخطيب وغيرهم العشرات من شهداء الحركة الأسيرة.



وقالت الحركة في بيانها : "في هذا المقام، نعاهدك شهيدنا القائد كمال أبو وعر، أنت وجميع شهداء الحركة الأسيرة، وشهداء فلسطين، أن نبقى الأوفياء لدمائكم الطاهرة، وأن نبقى على العهد بإكمال المسير على دربكم حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".