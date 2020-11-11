الرئيس عباس يُعزي بوفاة رئيس الوزراء البحريني

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.



وقال الرئيس عباس في برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذنه تعالى، صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، الذي كرس جل حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، وفي دعم قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".



ودعا الرئيس، المولى عزّ وجل، أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ ملك البحرين والمملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه.



رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بوفاة رئيس الوزراء البحريني