نيابة عن الرئيس.. اشتية يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

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رام الله - دنيا الوطن

وضع رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إكليلاً من الزهور، على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، في الذكرى السنوية السادسة عشرة لاستشهاده.



ووضع اشتية ذلك، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ثم قرأ رئيس الوزراء سورة الفاتحة على روح الشهيد عرفات.



كما وضع أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) أكاليل من الزهور على الضريح، وقراءة سورة الفاتحة.