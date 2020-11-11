محكمة غزة: الحكم بالإعدام غيابياً على مُدان بالقتل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية الوسطى، حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت، على المُدان الفار من وجه العدالة (ع. أ)، بقتل المجني عليه راغب سليمان أبو مغاصيب.



وأكدت النيابة العامة تقديمها راسخ البينة والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجاني تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري بوجه غير مشروع، وحيازة سلاح دون ترخيص، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام، وتحقيق الردع العام للعابثين بأمن واستقرار المجتمع.