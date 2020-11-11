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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (15) مواطناً من الضفة بينهم سيدة

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (15) مواطناً من الضفة بينهم سيدة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (15) مواطناً من الضفة، بينهم سيدة من بلدة كوبر في رام الله، رافق ذلك عمليات تنكيل بالمواطنين وتخريب في المنازل.

وقال نادي الأسير: "إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من رام الله والبيرة بينهم سيدة وهم: وائل محمد قطز (43 عاماً)، ومحمود يوسف صباح زيبار (44 عاماً)، ونجله شادي (20 عاماً)، ومحمد يوسف صباح زيبار (43 عاماً)، والسيدة نداء زيبار وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى أيمن أبو سريع (24 عاماً)، وحماده نخلة، ومن عدة بلدات وأنحاء".

واعتقل الاحتلال كلاً من: جواد زياد اهديب، وإبراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرم زغموت، ومعتصم يوسف أبو ماضي (28 عاماً)، وعلي موسى جرادات.

كما اعتقل من القدس وزير شؤون القدس السابق، خالد أبو عرفة، والفتى عثمان جلاجل (17 عاماً)، كما ونفذ حملة استدعاءات طالت كلاً من: مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وأمين سر حركة فتح شادي المطور، وعضو إقليم حركة (فتح) عاهد الرشق، ورائد حجازي، ويُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق علاء عبد الكريم البيطاوي من جنين.

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