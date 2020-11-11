(واللا): الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهات بالضفة وتصعيد بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتأهب اليوم لاندلاع مواجهات بالضفة الغربية، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة، ووقوع عمليات على حدود لبنان.



وقال الموقع، صباح اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لاندلاع مواجهات بالضفة في أعقاب تشييع جثمان الدكتور صائب عريقات، وتصعيد بقطاع غزة، في الذكرى السنوية لاغتيال أبو العطا.



وأضاف الموقع، أن الجيش يستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أبو العطا.



ووفقاً للموقع، تشير تقديرات الجيش، إلى أن عناصر الجهاد الإسلامي، مقتنعون أن الرد على اغتيال أبو العطا لم يكن كافياً، ويخططون لعملية انتقامية.



ولفت موقع (واللا)، الى أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب على الحدود مع القطاع، تحسباً لوقوع عمليات أمنية في المنطقة الحدودية.



وفي السياق، كشف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي، يتخوف من قيام (حزب الله)، بتنفيذ عملية انتقامية، رداً على مقتل أحد عناصره على يد إسرائيل بسوريا.



وأشار (واللا)، إلى أن الطوافة المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي بالأمس، أرسلها (حزب الله) للبحث عن أهداف إسرائيلية، من أجل تنفيذ عمليات انتقامية.