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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس السابق خالد أبوعرفة

الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس السابق خالد أبوعرفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس المحتلة السابق، المهندس خالد أبو عرفة، بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها أول أمس الاثنين.

وأوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب، أن مخابرات الاحتلال، استدعت أبو عرفة، أول أمس الاثنين للتحقيق في معسكر (عوفر)، وحولته للاعتقال دون إبداء أية أسباب.

والمهندس خالد إبراهيم أبو عرفة (59 عاماً)، أسير محرر، اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما وأبعدته سلطات الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014.

وأشار أبو عصب إلى أن الأسير أبو عرفة، اعتصم قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر في القدس، احتجاجاً على قرار إبعاده، ومعه عضوا المجلس التشريعي أحمد عطون، ومحمد طوطح.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

كما ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى، بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد
وتأمينه.

ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما وأبعدت قوات الاحتلال (14) مواطناً عن أماكن سكنهم، وعن المسجد الأقصى، بينهم نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية، وحراس في المسجد؛ حيث تعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية.

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