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(حماس) بذكرى معركة حد السيف: المقاومة بكافة أشكالها ستبقى نهجاً مشروعاً ومستمراً

(حماس) بذكرى معركة حد السيف: المقاومة بكافة أشكالها ستبقى نهجاً مشروعاً ومستمراً
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً، بمناسبة الذكرى الثانية لعملية (حد السيف) التي وقعت في مدينة خانيونس، بين عناصر من كتائب القسام والقوة الخاصة الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد القيادي في كتائب القسام، نور بركة، وعدد من رفاقه.

وأكدت الحركة في بيانها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن معركة حد السيف، حققت انتصاراً أمنياً وميدانياً فارقاً مع الاحتلال، وسجلت تحولاً مهماً في طبيعة المعركة، وتثبيت قواعد الاشتباك، وراكمت نقاط قوة جديدة لقدرات المقاومة، تمكنها من مواجهة عدوان الاحتلال وإفشال أهدافه.

وقالت الحركة في بيانها: "لا يزال الاحتلال يعيش أزمة داخلية ويعاني من أثار عملية حد السيف، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي أحدثتها، وحجم الضربة التي تلقاها الجيش وقادته السياسيون والعسكريون بعد فشل العملية".

وأكدت، أن المقاومة بكافة أشكالها، ستظل نهجاً مشروعاً ومستمراً وسبيلاً لتحرير كامل الأرض الفلسطينية والقدس والأقصى والأسرى من براثن الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان: 

بسم الله الرحمن الرحيم

في الذكرى الثانية لمعركة حدّ السيف..

مقاومتنا مستمرة وليس لعدونا سوى الرحيل

ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها في أرجاء المنطقة الشرقية من خانيونس هناك حيث صنع الأبطال مجداً خالداً وخطّوا بدمائهم على أوراقٍ من بسالتهم تاريخاً جديدا، ووهبوا شعبهم فجراً صادقاً يوم أن مرّغوا في رمال غزة أنوف نخبة النخبة من جيش الاحتلال.

 لقد رسم فدائيو فلسطين يومها صورة عزّ نظيرها من سرعة استجابة ويقظةٍ عالية ومهارةٍ أمنية توّجها ذلك الالتحام من كل فصائل المقاومة التي تواجدت في المكان، فلم تتأخر عن الهجوم، واختلط الدم الفلسطيني الواحد مع تربة أرضنا الزكية ليغرس في عمق الأرض بذور الهبّة القادمة والصولة التي ستُنهي وجود الاحتلال في أرضنا.

تمر الذكرى الثانية لمعركة حد السيف والمقاومة الفلسطينية على عهدها، وماضية في سبيل الإعداد والاستعداد لصد ومواجهة كل محاولات العدوان من قبل الاحتلال ومقاومة بقائه على أرضنا.

إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس وفي حضرة هذه المفخرة العظيمة لنؤكد ما يلي:

أولا: كل التحية والوفاء لشهداء عملية حدّ السيف ومن بعد شهداء المعركة التي أعقبتها وعلى رأسهم فارس العملية وقاهر "سييرت ماتكال" الصهيونية الشيخ الشهيد نور بركة.

ثانياً: التحية والعرفان لحاضنة المقاومة من أبناء شعبنا في غزة، والذين التفوا حول مقاومتهم وجددوا لها بيعتهم فلم يكشفوا ظهرها رغم كل الأثمان والتضحيات.

ثالثاً: لقد حققت هذه المعركة انتصاراً أمنياً وميدانياً فارقاً مع الاحتلال، وسجلت تحولاً مهماً في طبيعة المعركة وتثبيت قواعد الاشتباك، وراكمت نقاط قوة جديدة لقدرات المقاومة تمكنها من مواجهة عدوانه وإفشال أهدافه.

رابعاً: لا يزال الاحتلال يعيش أزمة داخلية ويعاني من أثار عملية حد السيف، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي أحدثتها وحجم الضربة التي تلقاها الجيش وقادته السياسيون والعسكريون بعد فشل العملية.

خامساً: ستظل المقاومة بأشكالها كافة نهجا مشروعا ومستمرا وسبيلا لتحرير كامل أرضنا وقدسنا وأقصانا وأسرانا من براثن الاحتلال.

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