الديوان الملكي البحريني: وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى (مايو كلينك) بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقد أصدر الديوان، بيان نعي لرئيس الوزراء، جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة أنباء البحرين.



وأكد الديوان الملكي، ان مراسم الدفن، ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وستقتصر المراسم على عدد محدد من الأقارب، لافتاً إلى أن العاهل البحريني، أمر بإعلان الحداد الرسمي لمدة أسبوع، مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.