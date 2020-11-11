قطاع غزة يُسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي.
وأعلنت الصحة عن تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 2513 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أنه تعافى 260 حالة.
وأضافت: توفي مواطن يبلغ من العمر (72 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي، وهو من سكان غزة.
وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 9231 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3052 حالة، متعافون 6136 حالة، وفيات 43.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي.
وأعلنت الصحة عن تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 2513 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أنه تعافى 260 حالة.
وأضافت: توفي مواطن يبلغ من العمر (72 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي، وهو من سكان غزة.
وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 9231 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3052 حالة، متعافون 6136 حالة، وفيات 43.
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