قطاع غزة يُسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) منذ آذار/ مارس الماضي.



وأعلنت الصحة عن تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إ جراء 2513 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مبينة أنه تعافى 260 حالة.



وأضافت: توفي مواطن يبلغ من العمر (72 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي، وهو من سكان غزة.



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 9231 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3052 حالة، متعافون 6136 حالة، وفيات 43.