وزير الخارجية البحريني يُجري أول زيارة "معلنة" إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ليلة أمس، الثلاثاء، أن نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، سيجري أول زيارة "معلنة" إلى تل أبيب الأسبوع المقبل.



ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن الزيارة، ستجري على الأرجح الخميس المقبل، وستكون أول زيارة علنية إلى إسرائيل يقوم بها وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.



وجاء إعلان أشكنازي متزامناً مع إقرار (كنيست)، مساء الثلاثاء، اتفاق التطبيع مع البحرين، الذي اعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "رافعة كبيرة للاقتصاد".