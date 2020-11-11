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الأردن يدخل الحظر الشامل بعد انتهاء الانتخابات

الأردن يدخل الحظر الشامل بعد انتهاء الانتخابات
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأردن، ابتداءً من الليلة الماضية، في حظر تجول شامل، لمكافحة تفشي وباء (كورونا)، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

ووفق موقع قناة (المملكة) فقد سجل الأردن في يوم الانتخابات، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية للمرض، إذ توفي 91 شخصاً وأصيب نحو 6 آلاف آخرين.

ودعا وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، المواطنين إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة، وتنفيذ أوامر الدفاع، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات، ولبس الكمامات.

ومن المقرر، أن يستمر الحظر الشامل في الأردن لمدة 4 أيام متواصلة، على أن ينتهي صباح الأحد المقبل.

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