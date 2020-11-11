جيش الاحتلال يستولي على أبقار بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، على أبقار من خربة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



ووفقاً لمعتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، فإن طواقم ما تسمى "الطبيعة الإسرائيلية" داهمت خربة عين الحلوة برفقة مستوطن، وقامت بالاستيلاء على أربعة رؤوس من الأبقار، تعود للمواطنين فتحي عليان دراغمة، وقدري عليان دراغمة.