دولي

ماذا توعد ترامب أن يكشف الليلة ؟

ماذا توعد ترامب أن يكشف الليلة ؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتم فضح "فساد الاقتراع" الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء مع شون هانيتي على شبكة (فوكس نيوز).

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "لا يهمني الولاية التي أنتم فيها.. نظام التصويت بالكمبيوتر هذا مفتوح على مصراعيه للاحتيال والتدخل.. انتظروا حتى تروا ما هو آت!".

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام الكبرى في البلاد، والتي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بادين بالرئاسة، ويزعم ترامب حدوث تزوير دون تقديم دليل حتى الآن.

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