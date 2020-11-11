الاحتلال يعتقل 5 موطنين من محافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة شبان، خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل.



وافادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: جواد زياد اهديب، وإبراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرم زغموت، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.



كما داهمت قوات الاحتلال، بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت الشاب علي موسى جردات، وفتشت منزلي ذويه وشقيقه شادي، وعبثت بمحتوياتهما.



وفي أراضي عام 48، اعتقلت الشاب معتصم يوسف ماضي (28 عاماً) وهو من مخيم العروب.



من جهة أخرى، سرقت مجموعة من المستوطنين مساء أمس، ثمار زيتون في منقطة "تل الرميدة" وسط الخليل، تعود ملكيتها لعائلة البكري.