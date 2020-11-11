شؤون فلسطينية

وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير في نابلس

وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
توفي شاب (24 عاماً) صباح يوم الأربعاء، بحادث سير وقع بين مركبتين بالقرب من مفترق جوريش جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، بأنّ غرفة العمليات بشرطة محافظة نابلس، تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير تصادم بين مركبتين بالقرب من مفترق جوريش جنوب نابلس، نتج عنه وفاة مواطن من قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيت.

وأشار إلى أنّ جثته وصلت لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، كما ووصلت إصابتان لمستشفى النجاح الوطني الجامعي بمدينة نابلس، مؤكداً على أنّ الشرطة، باشرت بالتحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث.

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