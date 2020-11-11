دولي

(كورونا) حول العالم.. الإصابات تقترب من 52 مليوناً

(كورونا) حول العالم.. الإصابات تقترب من 52 مليوناً
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليوناً و280 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها من 51 مليوناً و811 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 36 مليوناً و396 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 216 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، قفزة ملحوظة في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت 542 ألفاً و418 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,190 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,345 وفاة)، وفرنسا (857 وفاة)، وإيطاليا (580 وفاة)، وبريطانيا (532 وفاة)، والهند (511 وفاة)

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (135,574 إصابة)، والهند (44,679 اصابة)، وإيطاليا (35,098 إصابة)، والبرازيل (25,517 إصابة)، وبولندا (25,454 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (245,799 وفاة)، والبرازيل (162,842 وفاة)، والهند (127,615 وفاة)، والمكسيك (95,842 وفاة)، وبريطانيا (49,770 وفاة).

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